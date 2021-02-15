مستشفى يستعين بسيارة إطفاء لاستكمال جلسة غسيل كلوي بقنا

لم تجد إدارة مستشفى دشنا المركزي، في محافظة قنا، أمامها سوى الاستغاثة بإدارة الحماية المدنية، لإرسال سيارة إطفاء لضخ المياه إلى وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، بعد انقطاع المياه، بينما كان عدد من المرضى يخضعون لجلسة غسيل كلوي.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا لـ«الوطن»: «لم يكن أمامنا سوى هذا الحل لاستكمال مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى دشنا المركزي جلسة الغسيل، لمواجهة نقص المياه، إثر انقطاع المياه من قبل المرشح الرئيسي منذ صباح اليوم».

وتابع وكيل الوزارة أن تلك المياه قبل دخولها إلى وحدة الغسيل الكلوي تمر على مراحل تكرير عالية، مما يسمح باستخدامها لوحدة الغسيل الكلوي، مؤكداً أن الأمر لا يدعو للقلق.

وكشف إن إدارة المستشفى استعانت بسيارة إطفاء، نظراُ لأن مستشفى دشنا المركزي تم نقله إلى قرية «فاو قبلي»، بعيداً عن مكانها الأصلي، نظراً لأعمال التجديد والإحلال، لافتاً إلى أن المقر الحالي لا يوجد به خزانات.

وأضاف «راجي» إن أعمال التجديد والإحلال في مقر المستشفى بمدينة دشنا، يجري استكمالها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن تصبح صرحاً طبياً كبيراً، بسبب الامكانيات التي تحويها، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير، سيتم عودة المستشفى للعمل مباشرةً.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قد أعلنت عن قطع المياه عن مدينة دشنا، وبعض القرى المحيطه بها اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً، وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك لإجراء أعمال غسيل لخزانات محطة المياه، وعمل الصيانة السنوية، في إطار الخطة الدورية لصيانة محطات المياه، لضمان جودة المياه المنتجة.

وأهابت الشركة في بيانها المواطنين قاطني المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.