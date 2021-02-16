«تحت الصفر».. أقل المدن والمحافظات في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن طقس اليوم، مشيرة إلى مرور البلاد بموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، أن طقس اليوم الثلاثاء سيكون باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوبي سيناء والصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وفي السطور التالية نعرض بيان بدرجات الحرارة، وأكثر المدن التي تسجل انخفاضا في درجات الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ترتيب أقل المحافظات والمدن في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

كاترين 12 02-

المنيا 16 05

أسيوط 17 05

الفيوم 16 06

بني سويف 16 06

سوهاج 20 06

السلوم 11 06

سيوة 15 06

مطروح 12 07

قنا 21 07

القاهرة 14 07

وادي النطرون 13 07

الزقازيق 14 07

المنصورة 13 07

طنطا 14 07

شبين الكوم 13 07

نخل 19 07

الإسكندرية 13 08

دمنهور 13 08

بلطيم 13 08

دمياط 16 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 14 08

العريش 18 09

بورسعيد 16 09

طابا 21 09

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

الطور 23 10

نويبع 23 11

شرم الشيخ 24 11

الغردقة 24 11

الأقصر 22 07

أسوان 24 08

إدفو 24 08

أبوسمبل 24 08

الوادي الجديد 21 08

مرسى علم 24 12

شلاتين 30 17

أبورماد 30 18

حلايب 28 18

رأس حدربة 28 19

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء؛ إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.