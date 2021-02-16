زايد: تحديات كورونا كانت قاسية ومرعبة.. لكن نجحنا في تسطيح الإصابات

أكّدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنَّ جائحة كورونا مرت بشكل صعب على القطاع الصحي، فقد عملوا فيها بشكل جاد على مدار الساعة، مشيرة إلى أنَّ التحديات والأحداث كانت ما بين القسوة والرعب في بعض الأحيان على حد تعبيرها «كان مجهول محدش عارف هنعمل معاه إيه».

وأضافت وزية الصحة، خلال كلمتها في حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض المشروعات الصحية بالإسماعيلية، أنَّهم قرروا في وزارة الصحة أن يعملوا بمحددات البلاد، وعدم النظر للدول الأخرى، مشددة على أنَّ لكل مجتمع محدداته.

مصر لم يكن لديها إصابات واستهدفت مستشفى واحد للعزل وهي النجيلة بـ42 سريرًا و50 جهاز تنفس صناعي

وأشارت إلى أنه كان أمامنا اختيار منحنى زيادة الحالات بشكل مفاجئ مع حدوث وفيات أو تسطيح منحنى الإصابات لناخذ الإصابات في أطول فترة زمنية بأقل أعداد ووفيات يومية على أمل أن يظهر لقاح أو تطور برتوكولات العلاج أو المرض نفسه الذي يشهد تحوّرا.

وأكّدت أنَّهم عملوا في لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، والتي قررت أنَّ تكون اختبارات كورونا بشكل مستهدف لمن يعاني من الأعراض أو للمخالطين، مشيرة إلى أنَّ هناك دول أجرت اختبارات لعدد كبير من مواطنيها ومازالت تعيش في إغلاق كامل، مشددة على أننا قمنا بعمل إغلاق جزئي لبعض الأنشطة في الوقت الذي عمل فيه القطاع الصناعي والاستثماري، مشيرة إلى أنَّ مصر حافظت بين الاقتصاد والصحة بشكل أثار دهشة كثير من الدول.

مطار القاهرة كان من أوائل المطارات بالعالم التي اتخذت الإجراءت الاحترازية ضد كورونا

وأوضحت زايد، إلى أنَّه فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن الجائحة أصدَرت مصر خطة الاستعداد لمواجهتها، مبينة أنَّ مطار القاهرة كان من أوائل المطارات التي اتخذت الإجراءت، مشيرة إلى أنَّه كان من أول 3 مطارات في العالم تتخذ الإجراءت، مبينة أنَّ مصر بدأت مواجهة الأزمة بحملات توعية صحية كبيرة.

وأشارت إلى أنَّ مصر لم يكن لديها إصابات واستهدفت مستشفى واحد للعزل وهي النجيلة بـ42 سريرًا و50 جهاز تنفس صناعي، موضحة أنَّ ذلك كان في شهر يناير وفبراير، مضيفة أنَّ مصر كان لديها معملين لـ«البي سي آر».