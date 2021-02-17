لو نسيت الباسوورد.. إزاي تحصل عليه مرة أخرى من «كروم» بـ3 طرق؟

يسمح لك متصفح كروم Chrome إمكانية الحصول على كلمات المرور الخاصة بك في حال نسيانها، أو في حال أردت الانتقال إلى متصفح آخر وأردت استيراد بياناتك المحفوظة، وذلك من خلال الملء التلقائي لعمليات تسجيل الدخول والوصول بسرعة إلى جميع حساباتك عبر الإنترنت.

وتستعرض «الوطن» 3 طرق تمكنك من استيراد كلمات المرور في متصفح كروم، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

استيراد ملف كلمات المرور المحفوظ في الحاسب

تتيح لك جميع متصفحات الويب تصدير كلمات المرور إلى جدول بيانات أي ملف بصيغة CSV، ويدعم متصفح كروم ميزة لاستيراد كلمات المرور من ملف CSV، ولكن هذه الميزة غير متاحة بشكل افتراضي، حيث تحتاج إلى تفعيلها يدويًا من خلال صفحة (Google Flags) – التي تتيح لك تفعيل الميزات التجريبية وتعطيلها – وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- افتح متصفح كروم في جهازك.

- انسخ هذا الرابط «chrome://flags» والصقه في شريط العنوان، ثم اضغط على زر (Enter) في لوحة المفاتيح.

- في مربع البحث بالأعلى، اكتب: (استيراد كلمة المرور) Password import.

- اضغط على القائمة المنسدلة الموجودة بجوار خيار (Password import)، ثم اختر (تفعيل) Enabled.

- اضغط على خيار (إعادة التشغيل) Relaunch الذي يظهر في الزاوية السفلية اليسرى، وسيؤدي ذلك إلى إعادة تشغيل متصفح (جوجل كروم) مرة أخرى.

بعد فتح المتصفح مرة أخرى، قم بتطبيق الخطوات التالية:

- اضغط على النقاط الثلاث في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة لفتح القائمة الرئيسية.

- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

- ضمن قسم (الملء التلقائي) Autofill في الجهة اليمنى من الشاشة، اضغط على خيار (كلمات المرور) Passwords.

- اضغط على النقاط الثلاث بجوار خيار (كلمات المرور المحفوظة) Saved Passwords، ثم حدد خيار (استيراد) Import.

- حدد ملف كلمات مرور CSV في حاسوبك، لاستيراده إلى متصفح كروم.

استيراد كلمات المرور من المتصفحات الأخرى

إذا كنت تقوم بالتبديل من متصفح إلى آخر في الحاسب نفسه، مثل: متصفح «فايرفوكس» فلن تحتاج إلى استيراد كلمات المرور أو تصديرها يدويًا، حيث يتيح لك متصفح كروم خيار سحب جميع معلوماتك تلقائيًا من المتصفح الآخر.

فبالإضافة إلى استيراد كلمات المرور المحفوظة في متصفح فايرفوكس يمكنك أيضًا استيراد بيانات أخرى، مثل: سجل التصفح، علامات التبويب المفضلة والإشارات المرجعية المحفوظة، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- افتح متصفح كروم في الحاسب الخاص بك.

- اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة لفتح القائمة الرئيسية.

- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإشارات المرجعية)، ثم حدد خيار (استيراد الإشارات المرجعية والإعدادات) من النافذة التي تظهر لك.

في المربع بالأعلى، قم بتحديد المتصفح الذي تريد استيراد البيانات منه.

بالأسفل، يمكنك إما استيراد كلمات المرور المحفوظة فقط، أو يمكنك تحديد جميع المربعات لاستيراد جميع البيانات من هذا المتصفح.

بعد تحديد خيارك، اضغط على زر (استيراد)، ثم اضغط على خيار (تم) Done عند الانتهاء.

استخدام موجه الأوامر

يمكنك استخدام وظيفة (موجه الأوامر) في حاسوب ويندوز 10 لاستيراد كلمات المرور إلى متصفح كروم، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- في شريط البحث في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة اكتب (Command Prompt) ثم اضغط على (Enter) وقم بتشغيله كمسؤول في النافذة التي تظهر لك.

- في شاشة موجه الأوامر اكتب الأمر التالية ثم اضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح.

- ثم أدخل الأمر التالي واضغط على مفتاح الادخال Enter في لوحة المفاتيح، لتفعيل ميزة استيراد كلمات المرور المخفية في المتصفح.

بعد إعادة تشغيل المتصفح تلقائيًا، قم بتطبيق الخطوات التالية:

- اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة لفتح القائمة الرئيسية.

- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

- ضمن قسم (الملء التلقائي) Autofill في الجهة اليمنى من الشاشة، اضغط على خيار (كلمات المرور) Passwords.

- اضغط على النقاط الثلاثة بجوار خيار (كلمات المرور المحفوظة) Saved Passwords، ثم حدد خيار (استيراد) Import، لاستيراد كلمات المرور الخاصة بك إلى متصفح (جوجل كروم).