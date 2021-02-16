المجمع الطبي بالإسماعيلية.. صرح عملاق لخدمة منطقة القناة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، ضمن انطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

واستمع الرئيس السيسي لشرح من بعض الأطباء عن العمل داخل المستشفي لضمان خدمة طبية عالمية، ويقع المجمع الطبي بالإسماعيلية في قلب المدينة علي الطريق الدائري علي بعد خطوات قليلة من جامعة قناة السويس، وهو أكبر صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية في المحافظة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مجمع الإسماعيلية الطبي قلعة من قلاع الرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، وأضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل 100% من المواطنين.

وتابعت: «لدينا منظومة مميكنة يمكننا متابعة كل شيء عن صحة المواطن وكان لدينا خطة شاملة لتأهيل المصريين للدخول في المنظومة وبدأت من مبادرات في عام 2018 كمبادرة القضاء علي فيروس سي».

وأشارت إلى أن الحدث اليوم بالإسماعيلية هو الأول عقب انطلاق منظومة التأمين الصحي تجريبيا في محافظة بورسعيد في عام 2019.

وتشمل المنظومة تطوير 66 منشآة طبية في المحافظة تضم 12 مستشفى، و20 مركز صحي و34 وحدة صحية بتكلفة إجمالية أكثر من 10 مليارات جنيه.

ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات تضم باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

ويخدم المجمع الطبي بالإسماعيلية أكثر من مليون و150 شخصا تقريباً سجلو في منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن مليون و350 ألف مواطن مقيمين في الإسماعيلية.