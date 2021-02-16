إجراءات وشروط جديدة لإدخال المرافق لكل من يشتري شقة بعد 4 مارس 2021

أكّدت مصادر مسؤولة بالشهر العقاري، أنَّ هناك شروط جديدة وضعتها الحكومة كشروط لإدخال المرافق إلى الوحدات السكنية ستبدأ تطبيقها من 4 مارس 2021 أي بعد ما يقرب من 15 يومًا، وفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، موجهًا رسالة للمواطنين بالتأكّد من عدم وجود أي مخالفات بناء على العقار أو الوحدة السكنية التي سيشتريها كي يتمكّن من تسجيلها بالشهر العقاري.

الشروط اللازمة

وعن الشروط والأوراق اللازمة لتسجيل الوحدات التي سيتم شرائها بعد 4 مارس 2021 جاءت كما يلي:-

1- أصل العقد الابتدائي موقع عليه من جميع الأطراف توقيعًا واضحًا.

2- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي أمام المحكمة المختصة.

3- شهادة من المجلس المحلي أو مجلس المدينة بأن العقار ليس به أي مخالفات.

4- مكلفة من الضرائب العقارية سعرها أقل من 20 جنيهًا.

5- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع والمشتري.

حالات مختلفة

وقالت المصادر، إنَّ هناك حالات مختلفة أثناء التسجيل وهي إن كانت الشقة مسجلة في الشهر العقاري بالفعل، وسيتمّ بيعها فلابد أن يتقدم البائع والمشتري إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة ويتقدم بطلب للمأمورية موضوعه بيع.

وفاة المالك

أما في حالة إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار باسم شخص توفى، فلابد من عمل «شهر إرث» للورثة والتوجه به للشهر العقاري حيث لن يتم الاعتراف بإعلان الوراثة.

تعديلات القانون

ووفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، فإنَّه يتمّ الاعتراف بصحة التوقيع على عقود البيع والشراء للوحدات السكنية أو الأراضي في أي تعاملات حكومية على رأسها إدخال المرافق أو نقلها بأسماء المشتري الجديد، حيث اشترط القانون أن يكون العقد مسجلًا في الشهر العقاري وأن لا توجد أي مخالفات على الوحدة المباعة.