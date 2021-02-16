إصابة ربة منزل ابتلعتها أرضية شقتها في المنصورة

أصيبت ربة منزل في العقد السابع من عمرها، نتيجة سقوط أرضية الشقة التي تسكنها بالدور الثاني إلى الطابق الأرضي، في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال المصابة، وفرضت طوقاً أمنياً حول العقار.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من سقف الطابق الأول في عقار كائن بمنطقة «كفر البدماص» دائرة القسم.

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بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ، بالتنسيق مع مسئولي حي شرق المنصورة، تم عمل كردون أمني حول المنزل، وبالفحص تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، على مساحة 120 متر مربع تقريباً، وسقوط جزء من سقف الطابق الأول علوي بمساحة 50 سم تقريباً، ملك المدعوة «منى عبد المنعم محمد العيوطي»، 65 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالطابق الثاني علوي بذات العقار.

وتبين أنه حال وقوف المجني عليها في صالة الشقة محل سكنها، ابتلعتها أرضية شقتها، التي انهارت تحت قدميها على الطابق الأرضي، وتم إنقاذها بمعرفة فريق الإنقاذ، ونقلها إلى مستشفى المنصورة العام، حيث تعاني من الإصابة بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وبسؤال ابن صاحبة المنزل، ويُدعى «محمود إبراهيم الدسوقي»، 24 سنة، سائق «توك توك»، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وعلل وجدى السيد محمد الحبشي، فني شئون هندسية بحي شرق المنصورة، ومقيم بمنطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة، في محضر الشرطة، سبب الحادث إلى قدم المبنى وتهالكه، وتم إزالة مواطن الخطورة، ويجري عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحديد عما إذا كان صدر قرار إزالة أو ترميم بشأنه من عدمه، وأوصى بإخلاء العقار وفصل المرافق عنه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1001 لسنة 2021 إداري قسم ثاني المنصورة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.