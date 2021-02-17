تحذير من «الصحة» لمصابي العزل المنزلي بشأن تبادل الأدوات الشخصية

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة لهم، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا من مشاركة الأدوات الشخصية مع أفراد الأسرة خلال فترة العزل المنزلي.

مشاركة الأدوات الشخصية يعمل على زيادة انتشار العدوى

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، أن مشاركة الأدوات الشخصية مع أفراد الأسرة يعمل على نشر العدوى خلال فترة العزل المنزلي لذلك يجب التوقف عن ذلك للحد من انتشار العدوى.

كما أكدت على ضرورة تطهير الأسطح بشكل مستمر خلال فترة العزل المنزلي بالكحول وارتداء الكمامات وتبديلها من فترة لأخرى على مدار اليوم، خاصة عند ابتلالها أو إذا كانت فضفاضة.

وأضافت الوزارة أنه لا بد من عدم استقبال الضيوف خلال فترة العزل المنزلي ومنع التجمعات للحد من انتشار العدوى، وكذلك العمل على التهوية الجيدة خاصة أننا في فصل الشتاء.

وقالت الوزارة إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع معدل الشفاء من الفيروس، فبحسب التقارير الخاصة بمستجدات الفيروس وصلت نسبة الشفاء إلى 78%.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات استعدادها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان توقعت بارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر أبريل ومايو تزامنا مع قدوم شهر رمضان وأوصت بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.