حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على الموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو العملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقترب ممن تحب وتحقق توافقا معه.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة بشرى، ويوافق تاريخ ميلادها 5 أكتوبر.