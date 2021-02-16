قلما بطلا لدوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته الثامنة

فاز مركز شباب قلما بالمباراة النهائية بدوري مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، اليوم، بعد فوزه على شباب أجهور الكبرى التابعة لإدارة طوخ، المقامة على ملعب مركز شباب جمجرة القديمة.

حضر المباراة محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ووحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم والقيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية، والنائب نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ.

وسلم المحافظ كأس دورى مراكز الشباب لفريق قلما الذى تفوق على مركز شباب أجهور الكبرى عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقين فى الوقت الأصلي للمباراة، كما سلم صفوت صبحي رئيس مجلس إدارة مركز شباب جمجمرة الكبرى درع المركز للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الدورى تم تنفيذه بمشاركة 24 فريقا على مستوى المحافظة، وقد بلغ إجمالي عدد المباريات 124 مباراة على مدار الموسم وقد صعد لدور الأربعة مراكز شباب أجهور الكبرى، وقلما، وشبلنجة، وبهادة.

جدير بالذكر أن المباراة أجريت وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبتواجد أمني تحت رعاية اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وبحضور اللواء مروان حبيب مساعد مدير أمن القليوبية وبالتنسيق مع مركز شرطة بنها بقيادة العميد محمد سمير نائب مأمور المركز والنقيب شريف الكردي رئيس نقطة شرطة جمجرة وقوة من الأفراد والجنود.

في سياق آخر، نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف البرنامج الثالث التعليم المدني للنشئ والشباب، وذلك بمركز شباب المنشية الجديدة التابع لإدارة شبرا الخيمة، إذ يهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية للشباب وتعريفهم بحقوقهم وتشجيعهم على المبادرات الإيجابية وتناول البرنامج الحديث عن قيم التعليم المدني ووحدة المشاركة.