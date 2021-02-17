الحكومة توافق على صرف منحتين لـ332 ألف عامل بالسياحة

قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة وافق على البدء في إجراءات صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومجلس ادارة الاتحاد مع مسؤولي وزارة القوى العاملة لسرعة صرف هاتين الدفعتين في أقرب وقت.

فتح باب تقدم المنشآت السياحية بطلبات الصرف من اليوم وحتى 2 مارس المقبل

وأضاف لـ«الوطن»، أن اتحاد الغرف السياحية سيخاطب الغرف السياحية الخمس التابعة له لتعمم منشورا على أعضائها لتجهيز الأوراق المطلوبة للصرف حتى يتم تقديمها لصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة ليتم صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي بأقرب وقت ممكن نظرا للظروف الصعبة التي يعانيها العاملون بالقطاع السياحي بسبب حالة الركود السياحي الذي تسببت بها جائحة كورونا.

وأشار عاصم إلى أنه سيتم صرف الإعانتين الرابعة والخامسة في دفعة واحدة، موضحا أنه يتم صرف الإعانة وفقا للمرتب الأساسي للعاملين خلال شهر ديسمبر 2019، لافتا إلى أن الحد الأقصى لتلك الإعانة هو 1575 جنيها بينما يبلغ الحد الأدني 600 جنيه.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن عدد العاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية والبازارات ومراكز الغوص المستحقين لتلك الإعانة يبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 2000 منشآة، منوها بأن الحكومة المصرية في إطار دعمها لصناعة السياحة والعاملين بها قررت صرف 9 إعانات للعاملين بالسياحة تم بالفعل صرف 3 إعانات منهم والباقي في الطريق، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات غير مسبوقة لدعم القطاع السياحي خلال أزمة كورونا الحالية من تأجيل تحصيل بعض المستحقات والإعفاء من البعض الآخر، فضلا عن مبادرات مالية لدعم المنشآت الفندقية والسياحية بمنحها قروضا ميسرة وغيرها من الإجراءات التي هدفت لمساعدة العاملين بالسياحة.

ومن جهتها، طالبت غرفة شركات السياحة من أعضائها ملء النموذج المعد لحصول العاملين بالشركات السياحية على الدفعتين الرابعة والخامسة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، على أن يتم طبع هذا النموذج بالورق الخاص بالشركة وختمه بخاتم الشركة وتسليم أصل النموذج لمقر الغرفة خلال مواعيد العمل الرسمية بداية من اليوم الأربعاء 17 فبراير وحتى يوم 2 مارس المقبل، لافتة إلى أن الغرفة لن تتسلم أي أوراق بعد هذا الموعد حتى يتسنى لها تسليم الطلبات للاتحاد المصري للغرف السياحية في الموعد المحدد ليقوم بدوره بتسليمه لصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.