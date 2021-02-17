إجراءات المحليات لمواجهة الطقس السيئ.. غرف عمليات وتحذيرات للمواطنين

اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات وخطوات عاجلة بالتنسيق مع المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وذلك استنادا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على بعض المناطق، حيث أعلنت استمرار إعلان حالة الطوارئ بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية فى المحافظات التى تتعرض لتقلبات الأحوال الجوية مع المراجعة المستمرة لكل الإجراءات اللازمة التى تم إقرارها مسبقا وهى كالتالى:

-استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة.

-تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة بالمراكز والأحياء والمدن والقرى.

-التنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكل محافظة لرفع تراكمات المياه أولا بأول.

- التشديد على مراجعة بالوعات الأمطار فى الشوارع بصفة مستمرة.

- متابعة مناطق تجمع المياه ومواقع تمركز معدات وسيارات شفط المياه لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري.

- التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفورى مع الأحداث الطارئة.

- استمرار التنسيق والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية خاصة شركات الشرب والصرف الصحى والمرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة للتعامل مع الأزمة.

-مطالبة غرفة عمليات الوزارة بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات.

-على المواطنين الإبلاغ الفورى عن الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال إرسال رسائل على رقم 01150606783 وسيتم التنسيق مع المحافظات لإزالة أسباب الشكوى.

- مخاطبة القيادات المحلية من رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد بالشوارع والمرور الدورى لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه فى حالة سقوط الأمطار ومراجعة تمركز سيارات الشفط فى أماكن تجمعات المياه.

- التشديد على سرعة سحب المياه من الشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

- على المواطنين الحذر عند النزول للشارع وعدم النزول إلا للضرورة.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالى والتشديد على أعمال صيانة الأعمدة وعدم تركها مكشوفة.

- الابتعاد عن بالوعات تصريف مياه الأمطار أو بالوعات الصرف.

- عدم السير بسرعات عالية فى الطرق مع ترك مسافة بين السيارات.

-يفضل عدم الانتظار أو السير أسفل شرفات العقارات لتجنب المخاطر.

- عدم الوقوف أسفل الإعلانات أو اللافتات الموجودة بالشوارع.

-الابتعاد عن الأشجار لتفادى سقوطها.

- على المواطنين إتاحة الفرصة لمعدات شفط المياه بالشوارع على التعامل وذلك بالحد من الزحام.