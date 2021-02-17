تفاصيل تعرض عمرو أديب لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر.. «خبط في عربية أنابيب»

باشرت الجهات المختصة التحقيق في واقعة تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد.

سيارة أديب حدثت بها تلفيات كبيرة

قالت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الحادث تسبب في تلفيات كبيرة في سيارة عمرو أديب، بعدما اصطدم بسيارة نقل كانت محملة بإسطوانات أنابيب غاز.

عمرو أديب في مستشفى دار الفؤاد

عقب وقوع الحادث انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس مباحث القطاع، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى مكان الواقعة وتم نقل عمرو أديب إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي الإسعافات الأولية له تم التحفظ على سيارته وراجعت القوات الكاميرات لفحص ملابسات الحادث.

النيابة تحقق في الواقعة

عقب نقل أديب إلى المستشفى، انتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث وتحفظت على كاميرات المراقبة لفحصها وانتقلت إلى المستشفى للاستعلام عن حالة أديب ومناقشته حول ملابسات الحادث.