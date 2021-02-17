غلق 8 مراكز للدروس الخصوصية في حملات بدمياط

شنت الوحدة المحلية بفارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس المدينة، حملة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينه أسفرت عن غلق ٨ مراكز واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين فى إطار القانون.

ونظمت الوحدة المحلية بمركز و مدينة دمياط برئاسة المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة، حملة مكبرة، اليوم، لمراجعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم، بمشاركة روضة منير نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لقطاع جنوب وبمرافقة وكيل إدارة التربية والتعليم .

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عددا من مراكز التي تدار للدروس الخصوصية وتم تحرير محاضر فورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق عقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات النصف الأول وبحث استعدادات المدارس لبداية النصف الثاني من العام الدراسي 2021/2020م .

و كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الأول من العام الدارسي واستقبال الطلاب لبداية النصف الثاني، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

وقال «عثمان»، إنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.