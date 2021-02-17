«نورهان وسلمى».. شراكة في «كوافير» و«عقد عرفي»

ما زالت قضية طفلة عين شمس تلقي بظلالها على ساحات السوشيال ميديا ومواقع الأخبار، حكاية بطلها شاب وفتاتان تدعيان «نورهان وسلمى».

«سلمى» تعرضت لهتك عرض داخل شقة في عين شمس، وعندما جرى استدعاؤها لجلسة تحقيق جديدة لسماع أقوالهما ومواجهتهما بأقوال المتهم الذي قال إن العلاقة حدثت بينهما بالتراضي، وأن الفتاة القاصر لم تخبره أن عمرها 15 سنة، أنكرت الفتاة ما ذكره المتهم وأكدت أنها أخبرته بعمرها بل كتبته في ورقة الزواج العرفي.

لم تكن «نورهان وسلمى» مجرد زوجتين لشاب جمعهما بورقة زواج عرفي، فهما صديقتان وفي العقد الثاني من عمرهما جمعتهما الشراكة في كوافير، وبعد أشهر من العمل معًا واستقبال الزبائن أصبحت شريكتان في كل شيء حتى في الزواج.

تزوجتاه شابا عرفيًا وأقامتا معه في شقة بعين شمس، واستمر الأمر قرابة 20 يومًا وبعدها دبت الغيرة بين الضرتين، فقررت «نورهان» إقناع زوجهما «شعبان» أن يمزق ورقة الزواج العرفي لصديقتها «سلمى» وطردتها من الشقة، لكنها لم تكن تدر أن كل شيء سينتهي بينهما بل وسيقع الجميع تحت طائلة القانون لأن «سلمى» كانت قاصر وعمرها أقل من 18 سنة.

حفلة جنس جماعي

عادت سلمى إلى والدها وأخبرته أنها فقدت عذريتها خلال زواجها العرفي من زوج صديقتها، فاصطحبها إلى قسم شرطة عين شمس وحرر محضرًا بالواقعة، واتهمت صديقتها باستدراجها إلى زوجها العرفي بعد أن خدعتها وأخبرتها أنها تقيم بمفردها، وطلبت منها قضاء عدة أيام معها في الشقة، وأنها فوجئت عقب دخولها الشقة بوجود زوج صديقتها العرفي، وبعد ساعات جمعهم لقاء جنسي واحد.

سلمى: فقدت عذريتي في اللقاء الأول

وقالت سلمى إن العلاقة الجنسية التي جمعتها بالشاب وصديقتها، كانت بموافقتها، بعد أن كتب المتهم لها عقد زواج عرفي على ورقة وأنه عاشرها معاشرة الأزواج وفقدت عذريتها في هذا اللقاء الجنسي ، وخلال وجودهما في تلك العلاقة دخلت صديقتها وشاركتهما في اللقاء الجنسي الجماعي، وبعد أيام كان زوج صديقتها يطلبها للعلاقة الجنسية مرات كثيرة دون صديقتها فدبت الغيرة بينهما وقررت طردها من المنزل بعد أن أقنعته بتمزيق ورقة الزواج العرفي بينهما.

شراكة الكوافير

وتحدثت سلمى في تحقيقات النيابة أنها كانت تقيم بصحبة والدها بعد انفصاله عن والدتها، وأنها تعرفت على نورهان خلال وجودها في الكوافير وعرضت عليها العمل معها ثم مشاركتها في المحل بمبلغ بسيط وكان لها نسبة 25 في المائة من عائد الربح.

القبض على المتهم

ألقت المباحث القبض على المتهم ونسبت إليه تهمة هتك عرض الفتاة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستدعت صديقتها لسماع أقوالها، وأقرت نورهان أن سلمى أقامت علاقة جنسية بموافقتها وأنها لم تخدعها بأي شيء وأنها كان بإمكانها الانصراف لكنها رغبت في البقاء واستحسنت تلك العلاقة.