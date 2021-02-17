رياح شديدة وأمطار متقطعة تضرب مطروح والمدن الساحلية ..«صور»

هطلت أمطار متقطعة بمطروح لليوم الثانى على التوالى، صاحبتها رياح شديدة خاصة بالمدن الساحلية المطله على البحر بدءا من الحمام شرقا ومرورا بالعلمين وسيدى عبدالرحمن والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى وحتى السلوم غربا.

وكثفت فرق الطوارىء جهودها، اليوم، الأربعاء، بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية فى الأحياء السكنية للتعامل مع بؤر وتجمعات مياه الأمطار خاصة على الطرق السريعة كطريق مطروح إسكندرية بمنطقة سيدى عبدالرحمن وأمام مدينة العلمين، ومدينة الحمام فى الشوارع الداخلية وعلى الطريق الدولى الساحلى.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن المحافظة إستعدت قبل النوة لموجة الطقس السىء برفع درجة الإستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية لمواجهة حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية: «تعاملنا مع الأمطار منذ اللحظة الأولى وهو ما إنعكس على الشوارع والميادين بعدم توقفها وإنتشال تراكمات مياه الأمطار أولا بأول عن طريق الشبكات المخصصه لصرف الأمطار أو من خلال سيارات الشفط، والمعدات داخل وخارج المدن، والعمل على سير السيارات على شبكات الطرق الداخلية والدولية التى تربط بين مطروح والمدن والمحافظات المجاروة بشكل جيد».

وأضاف: «وجهنا جميع رؤساء المراكز بنطاق المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وجميع الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ حتى نهاية الموجة، وإتخاذ جميع التدابير الإحترازية، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد بشكل مستمر، ومتابعة تصريف مخرات السيول فى أماكنها، وشنايش صرف مياه الأمطار مع عدم وجود أى عوائق بها وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عملها بكفاءة».

وأشار المحافظ إلى أنه وجه للتنسيق مع سيارات الحماية المدنية لتوزيع الأدوار والوصول السريع إلى الأماكن التى بها تجمعات مياه الأمطار غزيرة، ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.