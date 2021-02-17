حبس 4 أشخاص هتكوا عرض معاق في الدقهلية

أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية بحبس 4 أشخاص،اليوم، بتهمة ضرب وتعذيب شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة بقرية « ميت عنتر » وهتك عرضه وتصويره بدون رضاه ونشر الفيديو علي موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك » والتعدي علي القيم الأسرية للمجتمع المصري.

وقرر النيابة العامة حبس كل من : «الشربيني ع. ح»، 38 عامًا، عامل بشركة الصرف الصحي بقرية ميت عنتر دائرة مركز طلخا، مقيم بقرية «شرنقاش» دائرة المركز وضبط بحوزته سلاح أبيض «مطواة»، و«إسلام.أ.ر»، 16 عامًا، عامل بمحل قطع غيار دراجات نارية، و«أحمد م.ر.»، 16 عامًا مبلط سيراميك، و«إبراهيم.أ.إ»، 16 عامًا مبلط سيراميك، يقيمون قرية « ميت عنتر » دائرة المركز .

وتوصلت تحريات مباحث مركز طلخا إلي قيام كل من الأول والثالث بالتعدي على المجنى عليه بالضرب بالأيدي، وقيام الأول بتوثيق قدميه بحبل وخلع بنطاله وقيام الثاني بتصويره بهاتفه المحمول، وقيامهم جميعا بالسخرية منه .

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، برصد المتابعة الأمنية لمواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو مصور يظهر فيه مجموعة من الأشخاص حال قيامهم بالتعدي بالضرب بالأيدي علي شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة وتوثيق قدميه بحبل وخلع بنطاله وتصوير أماكن حساسة بجسده.

وتمكنت مباحث مركز طلخا من خلال الفحص تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى «أ.ف» 32 سنة من ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة، ومقيم بقرية «ميت عنتر» دائرة مركز طلخا، وباستدعاء المجني عليه حضر برفقة والده .

واتهم والد المجني عليه المتحري عنهم بارتكاب الواقعة منذ حوالي شهر ونصف تقريبا داخل غرفة أمن محطة الصرف الصحي الكائنة بالقرية محل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعلل الأول قيامه بذلك لقيام المجني عليه بالتعدي عليه بالسب والشتم حال توجهه لمحل عمله بالقرية محل إقامة المجني عليه.