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حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:23 ص | الخميس 18 فبراير 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتميز بالقلب الطيب، ولديه إرادة جبارة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس تدعم علاقتك بمن تحب وفي الأفق لقاءات عاطفية موفقة، فقط اعتن بأقوالك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

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