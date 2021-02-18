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حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:23 ص | الخميس 18 فبراير 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يتسم بالكرم، وهو شديد الإخلاص لأصدقائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحديد أهدافك ويدفعك للاجتهاد، وتتحسن الأجواء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي 

رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم ويمدك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

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