تحصين 48 الف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي ببني سويف

قال الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري ببني سويف، إن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها ضد مرضيّ الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حتى اليوم الأربعاء، بلغ 47 ألف و 894 رأس، بواقع 41 ألف و 789 رأس من الأبقار و 5347 من الجاموس، و 758 من الأغنام والماعز، ضمن الحملة القومية للتحصين التي بدأت في 6 فبراير الجاري، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأضاف مدير البيطري، في تصريح له، اليوم، إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، في ظل التزام و تواجد الأطباء البيطريين في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، مع الألتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطري، وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت منذ 6 فبراير الجاري وتنتهى في 5 مارس المقبل، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.