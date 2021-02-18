عشان الخصوصية.. خطوات وضع «باسورد» على ملف وورد

بسبب جائحة كورونا، أصبح الكثيرين يعملون بالمنزل، ويعتبر برنامج الوورد واحدا من أساسيات العمل، لكن بسبب التواجد في المنزل قد يعبث الأطفال، وللحفاظ على الخصوصية فإنه يمكن تشفير الملفات بوضع كلمة سر أو باسورد.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها في مجال أخبار التكنولوجيا، كيفية وضع كلمة سر «باسورد» في برنامج Word.

أولا: برامج وورد 2010 – 2013

قم بفتح ملف وورد، واضغط على كلمة file أو ملف، ستجدها في أعلى يسار الملف، ويمكنك بعد الضغط على info tap.

بعد ذلك يتم اختيار «حماية الملف» Protect Document، بعدها تطلب وضع كلمة باسبورد لملف الورد Encrypt with Password.

سيتم فتح مربع يطلب منك إدخال كلمة السر مرتين، قم باختيارها، ويفضل أن تكون مؤمنة، وأن تحفظها في مكان آخر، لأنه في حالة النسيان لن تكون قادر على فتح الملف أو التغير.

في حالة كنت ترغب في حذف كلمة السر، يمكنك إعادة نفس الخطوات السابق ذكرها، حتى فتح المربع الذي يحتوى على كلمة السر، قم بحذفها، والضغط على موافق أو Ok.

ثانيا: وضع كلمة سر على ملف وورد 2007

يمكن لمستخدمي ملفات مايكروسوفت 2007 وضع كلمة سر على الملفات، من خلال اتباع الخطوات الآتية..

الخطوة الأولي: تبدأ من خلال الضغط على علامة مايكروسوفت أوفيس، وهي تتواجد في أعلى يسار الشاشة، وسوف تفتح قائمة تضم عددا من التعليمات.

تقوم بعدها بالضغط على prepare، وسوف تنبثق منها قائمة أخرى.

اضغط بعدها على طلب، وضع كلمة سر على ملف الورد أو Encrypt Document سوف يظهر بعد ذلك مربع، ويطلب منك إدخال كلمة السر مرتين، ويجب كتابتها بعناية، وتأكد من أنك تحفظها في مكان آمن.

في حالة كنت ترغب في حذف كلمة السر، يمكنك أن تتبع نفس الخطوات السابقة، حتى ظهور المربع الذي يطلب إدخال كلمة السر، قم بحذفها، وسيكون الملف مفتوحا.