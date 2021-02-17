«الجيزة»: غلق وتشميع 255 مخزنا ومصنعا وورشة «موجودة جنب مساكن»

أكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار مجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في شن حملاتها للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتأكّد من إدارة الأنشطة بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنَّ الحملات أسفرت عن غلق وتشميع 225 منشأة صناعية ومخازن ومصانع وورش داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية حيث شملت الحملات، غلق وتشميع 11 ورشة سمكرة ومخزنا بجنوب الجيزة لتخزين الأسفنج، إضافة إلى غلق 37 مخزن للمواد غذائية والأخشاب وبويات وحديد وفوم وورق وورش ميكانيكا وألومنيوم وعزل بلاستيك مقامه دون ترخيص بمركز ومدينة كرداسة، إلى جانب غلق وتشميع 8 مصناع لألعاب الاطفال ومخازن للمواد البترولية والبودرة وورش بحي الوراق.

ولفت إلى أنَّه تمّ غلق وتشميع 22 منشأة بحي الطالبية عبارة عن مصنع أحذية وملابس بشارع العدوي من ترسا ومنزل به مخازن مواد خطرة شديدة الاشتعال، بالإضافة الي غلق وتشميع جراج يحتوي علي سيارات محملة بمواد بترولية شديدة الخطورة بشارع المعسكر ومخزن للزيوت والمواد البترولية بشارع جعفر ومخزن للأخشاب بالكوم الأخضر وعدد من المخابز.

وأشار إلى تمّ غلق وتشميع مخزنين للمواد البترولية داخل كتلة سكنية بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، إضافة إلى غلق 6 منشآت صناعية بمركز ومدينة أوسيم عبارة عن مصانع للأحذية تستخدم المواد الخطرة ومخالفين لإشتراطات السلامة الوقائية والصحة المهنية والحماية المدنية.

وبنطاق مدينة الحوامدية، تمّ غلق وتشميع 5 منشآت شملت ورشة نجارة ومطعم أسماك بشارع جمال عبد الناصر ومصادرة جميع الانابيب الموجودة بالمطعم، كما تمّ غلق وتشميع مصنع بلاستيك اسفل عقار سكني بشارع مصنع الحصر وورشة ميكانيكا لإستخدامهما مواد خطرة سريعه الاشتعال.

وجرى غلق 10 منشآت بحى شمال الجيزة عبارة عن ورش لدهان الموبيليا ومخزن ومصنعي نيكل وأحذية، وبنطاق حي الدقي تم غلق 10 منشآت عبارة عن مخازن للمواد الغذائية والأدوية والبويات ومقهيين، وغلق 22 منشأة بحي بولاق الدكرور عبارة عن مخازن للمراتب والبويات والخردة ومصانع للأحذية والملابس، وغلق 47 مخزنا ورش بنطاق حي الهرم، و15 حالة بحي العمرانية عبارة عن مخازن وورش نجارة ودوكو ومخزن للعطور ومخبز بلدي، وغلق 6 منشآت مخالفة بالعجوزة.

كما أسفرت الحملات عن غلق 37 حالة بمركز ومدينة منشأة القناطر عبارة عن ورش ومخازن، و10 ورش ومنشأت صناعية بمركز ومدينة أطفيح، وغلق 4 منشآت بالبدرشين و3 منشآت بالعياط.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة تنفيذ الحملات يومياً لضبط المخالفين، مناشداً أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة الحصول على كل التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم في ظروف ملائمة حفاظاً على السلامة العامة.