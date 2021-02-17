الأوراق المطلوبة لتوصيل المياه بأراضي «ابني بيتك» بحدائق أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، شروط توصيل المياه لأراضي بمشروع «ابني بيتك»، وقال الجهاز، إنه على العملاء المخصصة لهم أراض بمناطة (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السابعة)، داخل المدينة، والراغبين في توصيل المياه، وتركيب العداد الخاص بالقطعة، أن يقوموا بتقديم طلب بتوصيل المياه، وذلك باسم المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

بالإضافة إلى تقديم المستندات التالية:

- صورة محضر الاستلام.

- صورة من الرخصة.

- بطاقة الرقم القومي.

- التوكيل إن وجد.

- اخر إيصال سداد الأقساط.

- رسوم تقدييم الطلب بجهاز حدائق أكتوبر، مع الالتزام بعدم سداد أي مبالغ مالية أخرى، إلا بإيصالات معتمدة من جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

كما أوصى جهاز تنمية حدائق أكتوبر، العملاء المخصصة لهم قطع الأراضي، بسرعة التقدم بالطلبات، حرصا على استمرار الخدمة والصالح العام.

وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، على طرح عدد من قطع الأراضي من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض ضمن الطرح.

وتطرح تلك الأراضي في عدد من المدن الجديدة، أبرزها: «العاشر من رمضان، أكتوبر، حدائق أكتوبر، برج العرب الجديدة والسادات».

وهناك حالات حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يلغى فيها تخصيص قطعة الأرض، وذلك بعد فوز العميل بها.

ومن أبرز حالات إلغاء التخصيص، عدم سداد العميل الفائز بقطعة الأرض للقيمة المالية المقررة عند استلام الأرض، وذلك خلال شهرين من موعد الاستلام.

وفي حالة التصرف أو التنازل للغير أو تغيير الغرض المخصص لقطعة الأرض، يجري إلغاء التخصيص وحق الانتفاع.

كما أتاحت وزارة الإسكان، لأكثر من مواطن الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة.