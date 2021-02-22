خبير: يجب وضع خطة بمشاركة الأزهر والكنيسة لمواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور حسني الخولي، الخبيرالاقتصادي، إن مؤسسات الدولة يجب أن تجتمع وتتضامن من أجل مواجهة الزيادة السكانية، بهدف تنمية المجتمع والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لمواجهة الزيادرة السكانية يجب أن يكون نمو الاقتصادي بالضعف مرتين.

واعتبر «الخولي» في تصريحات لـ«الوطن» أن فكرة وضع القوانين خاطئة، وأن الصين والهند تراجعت من فكرة المولود الواحد؛ بسبب ما رأته من انكماش للمورد البشري، منوها إلى أنه في دول أوروبا لا يمكن وضع قوانين تحجب الحرية الشخصية في الإنجاب، وكبري الدول لا تستطيع تنفيذ تلك الفكرة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب وضع خطة التوعية، ومشاركة الأزهر والكنيسة والمدرسة والإعلام، لينضم الجميع في نشر فكرة التوعية والثقافة المجتمعية بين أفراد الأسرة.

وأوضح الدكتور حسن الخولي، أن الأب والأم يجب أن يتحملوا صفة المواطنة تجاه الوطن، ويعلموا أن الأطفال ليس بعددهم في الأسرة، وإنما بتعليمهم وصحتهم، وتوفير مصادر تنمية مثل العمل والطعام.

وشدد «الخولي» على أن الدولة نجحت بعد ثورة 30 يونيو أن تضخ استثمارات، وأن ينمو الاقتصاد بنسبة لا بأس بها، خاصة في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى تراجع نسبة التضخم، مؤكدا أنه يجب وضع خطة للتوعية ونشرها في القرى والنجوع، ليشارك المواطن الحكومة ومؤسساتها مشكلة الزيادة السكانية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي علق على الزيادة السكانية، خلال افتتاحه عددا من المشروعات الصحية، أول أمس، بمحافظة الإسماعيلية عبر الفيديو كونفرانس، قائلا: «لو أنا 100 مليون النهاردة، أنا بقولكم الرقم المناسب للـ100 مليون هو تريليون دولار يعني 16 تريليون جنيه، ده الرقم الذي يتناسب مع عدد سكاننا، لو الرقم دة مش موجود، يبقى لازم تعرفوا أن ده سيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي، ولن تجدوا ما تتمنوه».