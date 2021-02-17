ضبط 3 آلاف كرتونة «كانولا أكسجين» منتهية الصلاحية داخل شركة بطنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية؛ برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، وبناء على تحريات الرقابة الإدارية، من المستلزمات الطبية «كانولا أكسجين» منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا.

وتشكلت الحملة برئاسة وكيل الوزارة التموين وضمت ياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ والتفتيش الصيدلي، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 آلاف كرتونة جهاز كانولا أكسجين انتهاء يونيو 2018 داخل شركة طيبة بطنطا.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 4400 جنح ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، مع مديرية التموين، مخزن أدوية بحي أول طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لبيع مكملات غذائية وأدوية مهربة وغير مسجلة لـ47 صنفًا بكميات 6316 وحدة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 61 ألف جنيه تقريبا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الدواء المصرية، على ضرورة ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وتخزين الأدوية وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم أول طنطا.

وكلف الدكتور عبدالناصر حميدة؛ وكيل الصحة بالغربية، الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة، بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم؛ لشن حملة مشتركة يقودها الدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلي، ومفتشي الصيدليات الدكتور منير منير، والدكتور هيثم غرابة، بالاشتراك مع جمال هنيدي مدير تموين بندر طنطا، والسيد الحوالة والدكتور محمد صلاح مفتشا التموين بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مكملات غذائية وأدوية مهربة وغير مسجلة لـ47 صنفًا بكميات 6316 وحدة؛ وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 61 ألف جنيه.