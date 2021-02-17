بشرى: «كسرت قلب زوجي كذا مرة.. ومعملناش فرح عشان الظروف»

قالت الفنانة بشرى، إنها تعرف زوجها سالم هيكل، منذ 25 عاما، لافتة إلى أنه معجب بها طوال هذه الفترة رغم أنها كسرت قلبه عدة مرات، مضيفة بسخرية: «ما شاء الله بطل».

نجم وبطل في السباحة

وأضافت بشرى، في لقاء ببرنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الأربعاء: «في فترة المراهقة كان سالم نجما في هذه السن، وبطل في السباحة، وكنت أشجعه، ولدينا أصحاب كثيرين، وأنا أعجبت بيه فترة معينة وبعدين أعجبت بحد تاني من عندهم، وكسرت قلبه كذا مرة، ما شاء الله بطل».

ساعدها في الدخول لعالم الغناء

وتابعت: «هو من اكتشف موهبتي في الغناء، وأنا شيلت له الكثير من المواقف، وليس فقط أنه ساعدني على البدء في الغناء والفن»، لافتة إلى أنه في سن 16 عاما، أصيبت بحمى، وجرى تشخيص المرض بشكل خاطئ على أنه مشكلة في القلب، ولذلك قالت له إنها لا تصلح للزواج به وتركته.

التشخيص الخاطئ لمرضها

وأكدت: «كان عندي بالفعل مشاكل في القلب، وعندما علمت أن التشخيص خاطئ فرحت، وأردت أن أعيش حياتي وبالتالي ارتبطت بإنسان غيره، وهو ارتبط بإنسانة غيري، واستكملنا حياتنا كأصدقاء في شلة كبيرة، ولذلك بقينا قريبين من بعضنا البعض».

لديه إصرار على ما يريد

ولفتت إلى أن سالم لديه إصرار على ما يريد، وهذا من الأمور التي أعجبتها فيه، وبعد سنوات من انفصال كليهما عن شريكه، ارتبطا ببعضهما البعض.

سبب عدم إقامة حفل زفاف

وأوضحت: «معملناش فرح عشان الظروف وخوفا على كبار السن، ولذلك قلت أنتهزها فرصة وآجي احتفل معاكم هنا»، لافتة إلى أن هناك بعض الظروف والأقدار التي جمعتهما معا.