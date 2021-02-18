تصل لـ2 تحت الصفر.. تعرف على درجات الحرارة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

تشهد جميع المحافظات المحافظات المصرية، خلال تلك الفترة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة وانخفاض درجات الحرارة.

ويشهد اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية»، ومتوسطة على مناطق من «الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح».

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 07

الإسكندرية 16 07

وادي النطرون 15 07

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 08

دمنهور 15 08

بلطيم 16 08

مطروح 16 08

السلوم 16 06

سيوة 16 05

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 10

السويس 15 10

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 13 07

نويبع 18 12

طابا 15 10

كاترين 07 02-

الطور 14 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 19 12

مرسى علم 19 12

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 06

سوهاج 17 07

قنا 18 07

الأقصر 19 08

أسوان 19 09

إدفو 18 10

أبوسمبل 18 11

الوادي الجديد 18 10

شلاتين 20 15

أبورماد 22 15

حلايب 20 16

رأس حدربة 20 16