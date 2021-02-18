850 مليون جنيه لإنشاء المجمع الصناعي ببني سويف

قالت المهندسة شيماء ياسين، المنسق التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي بمحافظة بني سويف، إنه جرى رصد أكثر من 850 مليون جنيه للمشروع على مساحة 70 فدانا ويستهدف تدشين 266 وحدة صناعية مقسمة لـ3 نماذج، الأول مساحته 432 مترا مربعا يضم 110 وحدات، الثاني مساحته 540 مترا مربعا ويضم 47 وحدة، والنموذج الثالث مساحته 648 مترا مربعا ويضم نحو 82 وحدة صناعية، لافتةً إلى أن هذا المشروع أتاح فرص عمل كثيرة للسيدات في كل القطاعات، كما تعمل على تدريبهن وتنمية مهاراتهن.

وأضافت ياسين في حوارها مع الإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أنه جرى تقسيم المجمع إلى 4 قطاعات صناعية، الأول هو القطاع الغذائي ويشمل صناعات تقوم على الميزة الموجودة في المحافظة مثل صناعة النباتات الطبية والعطرية وصناعات تعبئة البقوليات وصناعة السكر وصناعات الحلويات الجافة والصلصة والمربات، والقطاع الثاني هو قطاع الصناعات الهندسية التي تستهدف صناعة مبردات المياه وصناعة الأسرة والكراسي الطبية، والقطاع الثالث هو الصناعات المعدنية مثل المسامير بجميع أنواعها والأغطية المعدنية والصناعات المكملة للأثاث الخشبي مثل المقابض والكوالين والمفاصل، أما القطاع الرابع والأخير فهو الصناعات الكيماوية التي تستهدف الصناعات البلاستيكية البسيطة مثل الدهانات والدوكو والمعجون ولعب الأطفال والمواسير والأكواع البلاستيكية والخراطيم والبراميل البلاستيكية.

وتابعت المنسق التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي بمحافظة بني سويف، أن محور عدلي منصور سهل الوصول إلى المجمع الصناعي، إذ يربط شرق وغرب النيل: «بقيت أروح المنطقة الصناعية في 16 دقيقة بدلًا من ساعة إلا ربع قبل تدشين المحور».