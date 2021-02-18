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محمود مسلم

 ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامات.. ومصادر 1222 شيشة

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الوطن
10:56 ص | الخميس 18 فبراير 2021
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12098 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12016 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (82) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير (546) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (186) قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات (1222) شيشة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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