تخصيص مكتب خدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالأحوال المدنية

خصص قطاع الأحوال المدنية، مكتب خدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في الطابق الأرضي بمقر ديوان قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، مجهز فنيًا ومزود بكراسي متحركة؛ لتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية من بين المترددين على القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم بكافة التيسييرات الممكنة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التيسيير على المواطنين بمختلف المواقع الشرطية الخدمية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.