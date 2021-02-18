ضبط 550 كيلو دقيق مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء

قالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية أن إدارة تموين كفر صقر برئاسة محمد الشاعر مدير الإدارة شنت حملة بشأن التصدى لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير محضر جنح أمن الدولة لتجميع دقيق بلدي مدعم بواقع 11 شيكاره الواحدة تضم 50 كيلوجراما قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير 5 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين ضد أصحاب مخابز مخالفه لإثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير محضر جنح أمن الدولة ضد صاحب محل تجاري لبيعه سلع مجهول المصدر فتم ضبط 20 كيلو شاي.

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

أوضح وكيل وزارة التضامن بالشرقية، محمد كمال الدين الحجاجي، أنَّ المديرية تلقت 557 بطاقة تموينية، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بها، لتسليمها للمستحقين من أصحاب معاش «تكافل وكرامة» مم غير المسجلين تموينياً، وذلك بمعرفة إداراتي التضامن الاجتماعي والتموين بكل مركز ومدينة، لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، ولتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً وغير مقيدين بالمنظومة التموينية.