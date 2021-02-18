إجراء الصيانة الدورية لمحطة «ابوغراقد» للطاقة الشمسية بجنوب سياء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية بوادي أبوغراقد التابع لمدينة أبورديس جارية من قبل فريق متخصص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإجراء الصيانة الدورية لكافة المشروعات القومية للحفاظ عليها.

ولفت فودة، في تصريح له اليوم، إلى أن المحطة تخدم سكان التجمع والتجمعات المجاورة له، إضافة إلى أن المزرعة النموذجية التي أقامها جهاز تعمير سيناء على مساحة 60 فداناً بهدف توطين البدو تعتمد عليها في استخراج المياه من الأبار التي تستخدم في الزراعة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن محطة للطاقة الشمسية بوادي «ابوغراقد» أهدتها شركة «شنايدر إلكتريك» لأهالي المنطقة بتكلفة تتعدى 5 ملايين جنيه، وتستخدم تقنية الخلايا الشمسية والبطاريات، وتعمل بقدرة 5 ميجاوات وتغذي الشبكة القومية للكهرباء بطاقة قدرها 10 جيجاوات / ساعة، ما ساعد على تغطية أكثر من 2000 وحدة سكنية مع تقليص البصمة الكربونية بما يصل إلى 3506 طنًا سنويًا.

ويعد هذا المشروع باكورة المشاركة المجتمعية التي يهتم به محافظ جنوب سيناء للارتقاء بكافة مناحي الحياة للمواطنين دون تحميلهم أي عناء أو تكاليف.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن جهاز تعمير سيناء غزى الصحراء والوديان الجبلية بالمحافظة من خلال إقامة مزارع نموذجية على أعلى مستوى عن طريق استغلال مياه الأمطار والسيول التي يجرى جمعها في البحيرات والسدود التي أنشأت ضمن مشروعات الحماية من أخطار السيول.

وأضاف المحافظ أنه جرى زراعة 60 فدان بتجمع أبوغراقد 2 و3 التابعين لمدينة أبورديس بهدف توطين البدو وتوفير فرص عمل لهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وبيع الفائض منهم من خلال منافذ جهاز التعمير، وجرى تقسيم هذه المساحة على مزرعتين كل منهما تضم 20 صوبة زراعية وتنتج جميع أنواع الخضروات والفواكه بالإضافة إلى زراعة 800 نخلة من البلح البرحي، كما تشمل المزارع على أحواض سمكية ومزارع للأغنام ومساحات من أشجار الزيتون مختلف الأنواع.