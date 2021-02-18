رفعت رشاد ثاني مرشح لمقعد نقيب الصحفيين: «أطالب بزيادة البدل 900 جنيه»

تقدم الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل، ويعد ثاني مرشح على منصب النقيب في أول يوم لتلقي طلبات الترشح، بعدما تقدم سيد الإسكندراني بطلب للترشح.

وقال «رشاد»، في تصريحات للصحفيين، عقب تقدمه بأوراق ترشحه: «رشحت نفسي لكي أعيد النقابة لأصحابها الصحفيين، ففي السنوات الماضية اختطفت النقابة، ولم يجد أعضاؤها مقعدًا يجلسون عليه، كما أحجم الصحفيون عن دخول النقابة».

وأضاف «رشاد»: «أسعى لاسترداد النقابة بمعاونة الزملاء»، مؤكدًا أن زيادة البدل قائمة، وأطالب بأن تكون زيادة البدل هذا العام 900 جنيه ليصل إلى 3 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه يجب أن تزيد الحكومة البدل بنسبة ثابتة سنويًا حتى لا يكون ورقة ضاغطة على الصحفيين للإتيان بمرشح سلطوي، النقابة فيها مرشحون وطنيون.

وواصل «رشاد» أنه سيوجد برنامج لإصلاح الأجور، وإيجاد حل للصحفيين الذين يفصلون من صحفهم، فكل الأمور المتعلقة بكرامة الصحفي أولويات في برنامجي.

وبدأت اللجنة صباح اليوم، بدء تلقي أوراق الراغبين في الترشح على مقعد النقيب، و6 مقاعد لعضوية المجلس، وذلك حتى 3 عصرًا، لمدة 5 أيام، ما عدا اليوم الأخير من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وحددت اللجنة الفترة ما بين 23 و27 فبراير الجاري، موعدًا للطعون والتنازلات، ثم موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 5 مارس المقبل، ويوم 6 مارس الإعادة على منصب النقيب، على أن يكون التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل، على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.