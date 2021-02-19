لو مرتبك 1300 جنيه.. طريقة الحصول على شقة بتمويل يصل لـ85%

يسعى عدد كبير من الشباب للحصول على قرض تمويل عقاري من أحد البنوك لتمويل شقة وسداد ثمنها بالتقسيط، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات في الآونة الأخيرة، ويقدم بنك قناة السويس تفاصيل الحصول على التمويل العقاري لمحدودي الدخل طبقا لمبادرة البنك المركزي ورصدت «الوطن» التفاصيل على النحو التالي:

تفاصيل الحصول على التمويل العقاري لمحدودي الدخل من بنك قناة السويس

مبلغ تمويل يصل حتى 85% من قيمة الوحدة.

الحد الأقصى لسعر الوحدة 165.000 جنيه.

مدة تمويل تصل حتى 240 شهرا.

يتم خصم نسبة 40% من دخل الشهر.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل الفرد 1300 جنيه والحد الأقصى 4200 جنيه للأعزب و5700 جنيه للمتزوج.

الحد الأدنى لسن المتقدم 20 عاما.

سعر عائد ثابت طبقا لمبادرة البنك المركزي.

شروط الحصول على التمويل العقاري لمحدودي الدخل من بنك قناة السويس

الهدف تمويل الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مدعمة من صندوق التمويل العقاري.

يجب ألا يكون العميل استفاد من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على التمويل العقاري لمحدودي الدخل من بنك قناة السويس

وجاءت المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري من البنك كالتالي:

صوره ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

أصل فاتورة المرافق مياه أو كهرباء أو غاز عن آخر 3 أشهر.

ويتم طلب من الموظفين أيضًا:

خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد أو شهادة محاسب قانونى.

والمستندات المطلوبة لأصحاب الشركات والمهن الحرة هي:

مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاولة مهنة وكارنيه النقابة وترخيص منشآة لأصحاب المهن الحرة والأطباء.

صورة من البطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات:

بيان بالمعاش الشهري موضح به أن جهة الصرف بنك قناة السويس.