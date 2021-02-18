أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إنّه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب، تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم الخميس، حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يدخل الطالب رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه، وسينشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبدالعظيم، أنّ امتحانات المراحل التعليمية المختلفة ستبدأ في المعاهد الأزهرية في تمام الساعة 9 صباحا طبقا للجداول التي جرى إعلانها أمس، علما بأنّ زمن الإجابة سيكون مدونا في ورقة الأسئلة بكل امتحان، متابعا: «سنوافي الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها».

أرقام الجلوس للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2021

وللاستعلام عن رقم الجلوس للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 من هنا.

ضوابط حضور وتقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

يذكر أنّ قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن قواعد وضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي جاءت كما يلي:

1. يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية، على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.

2. إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.

3. تقييم للطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021، وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها، بنهاية أشهر مارس وأبريل ومايو.

4. توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.