أبرزها السماح ببناء كنيستين.. تعرف على تفاصيل جلسة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 30 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن هذه الأنشطة وهي كالتالي:

1 - الطرح الجديد للأراضي يأتي فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

تخصيص أراضٍ لإقامة كنيستين بمدينتى دمياط والعبور الجديدتين

2 - الجلسة تمت بحضور عدد من الأعضاء، بعضهم تواجد بالفعل داخل القاعه، والباقي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

3 - خلال الجلسة، تم تخصيص 30 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة.

4 - فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 1924 م2، لإقامة أنشطة تجارية.

5 - فى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 7696 م2، بنشاط تجارى إدارى.

6 - فى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 40 فداناً، لإقامة نشاط أمن غذائى.

7 - فى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 13311 م2، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية.

8 - فى مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بمساحة 8064.38 م2، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية وسكنية.

9 - فى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 18970 م2، لإقامة نشاط صناعى.

10 - فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 540 م2، لإقامة نشاط تجاري إداري.

11 - فى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 5367.5 م2، لإقامة أنشطة تجارية إدارية، وسكنية تجارية، وحضانة.

تخصيص 30 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مصانع ومخبز وحضانة وأنشطة طبية وسكنية وتجارية وإدارية وترفيهية

12 - فى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 3101 م2، لإقامة مخبز، ونشاط تجاري إداري.

13 - فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 16675.85 م2، لإقامة مصنعين، ونشاط تجارى، 14 - فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 1439.04 م2، بنشاط سكنى تجاري إداري.

15 - فى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2308 م2، لإقامة مقر إدارى.

16 - فى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3346 م2، بنشاط سكنى تجاري إداري.

17 - فى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1300 م2، بنشاط مخازن ومعارض.

18- فى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 م2، بنشاط سكنى تجاري إداري.

19 - فى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1154 م2، لإقامة نشاط طبى.

20 - ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض رقم (59)، بمساحة 1640 م2، بمركز خدمات الحي الخامس، بمدينة دمياط الجديدة، لإقامة كنيسة لطائفة الروم الأقباط الأرثوذكس.

21 - إتاحة قطعتى الأرض رقمى (10،9)، بمساحة 4519.65 م2، بقطاع رقم (17030) بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، بمدينة العبور الجديدة، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.