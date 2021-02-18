تسجيل 13 إصابة كورونا جديدة بالقليوبية خلال 24 ساعة

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب البيانات سجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة، فيما سجلت 6 مدن أخرى صفر إصابة بالفيروس، هي العبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12 ألف و909 حالات.

وأعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها، تعافي طفلين من المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعدما جاءت نتائج مسحتين متتاليتين سلبية، على مدار يومين، لتثبت تعافيهما من الإصابة بالفيروس.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يوجد حاليا طفل واحد مازلا محجوزاً في العزل الداخلي بالمستشفى، ويجري تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة له حتى تمام شفائه، مشيراً إلى أن الطفل يبلغ من العمر 15 عاماً، وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية، تأكدت إصابته باشتباه كورونا، وجرى عزله.

وأوضح المصدر أن المستشفى خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريراً داخلياً، بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، مشيراً إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

وأعلن مصدر بمستشفى قها لعزل مرضى كورونا، تعافي 4 حالات من الإصابة بفيروس كورونا، ممن يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد إجراء المسحات اللازمة، للتأكد من خلوهم من الفيروس، وجرى التنبيه عليهم بالتزام العزل المنزلي، لحين تمام شفائهم وتعافيهم من الإصابة بالفيروس المستجد.