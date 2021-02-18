التفاصيل الكاملة لامتحانات المراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2020ـ2021

حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، في كلمة له تمت إذاعتها عبر القناة التعليمية «مدرستنا 1»، ملامح امتحانات العام الدراسي 2020-2021 لجميع الصفوف، بالإضافة إلى عدد من القرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لامتحانات العام الدراسي 2020-2021 لجميع الصفوف ومواعيد إجرائها، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل امتحانات العام الدراسي 2020-2021 لجميع الصفوف

ـ لا توجد امتحانات من kg1 وحتلى الصف الثالث الابتدائي.

امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، في شهر فبراير الجاري، على أن يكون امتحان واحد لجميع المواد، والحضور يوم واحد فقط، على أن تكون امتحانات الصف الرابع الابتدائي في 28 فبراير، امتحان الصف الخامس الابتدائي، 1 مارس المقبل، الصف السادس الابتدائي، 2 مارس المقبل، امتحان الصف الأول الإعدادي، 3 مارس المقبل، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي في 4 مارس المقبل.

ـ على أن يكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف.

ـ وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد، أربعة بدائل لكل سؤال، وتكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.

ـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، يعقد اختبار شهري مجمع واحد لجميع المواد، على أن يكون الحضور يوم واحد فقط.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية

ـ تعقد متحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، 7 مارس المقبل، على أن يكون امتحان واحد لجميع المواد، ويكون الحضور يوم واحد فقط.

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية، في شهر يونيو المقبل، وتكون امتحانات تحريرية في لجان، حسب الجدول التقليدي، الذى ستعلنه وزارة التربية والتعليم فيما بعد.

ـ يمكن للطالب أو ولي الأمر اختيار طريقة التقييم والنجاح في الشهادة الإعدادية والانتقال إلي المرحلة الثانوية، كالآتي:

- الطريقة الأولي: امتحان ورقي

يمكن للطالب الامتحان في الفصل الدراسي الأول، أداء امتحان واحد يشمل مجموعة من الأسئلة في كل المواد الدراسية، وسيكون مدة الامتحان 3 ساعات، ولن يحضر الطالب سوى يوم واحد فقط، وهذا الاختبار سيكون يوم 7 مارس 2021.

وسيكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

- الطريقة الثانية: الامتحان نهاية العام

يمكن للطالب أن يمتحن فيما درسه خلال العام الدراسي كاملًا في امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الشهر الجاري، على أن تكون امتحانات إلكترونية في لجان بالمدرسة.

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون اختبار شهري إلكتروني من المنزل في نهاية، شهر مارس، وأبريل، ومايو.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

ـ يعقد امتحان تجريبي للثانوية العامة خلال شهر أبريل من المنزل.

ـ تعقد امتحانات الثانوية العامة خلال شهر يوليو المقبل، وتكون امتحانات إلكترونية في لجان حسب الجدول التقليدي.