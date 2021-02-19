إغلاق 42 محلا بدون تراخيص في حملة مكبرة بالغردقة.. صور

أغلقت أجهزة مدينة الغردقة 42 محلا تجاريا تدار بدون تراخيص، في حملة مكبرة على المحلات التجارية والأسواق، تحت إشراف اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بالاشتراك مع الجهات الأمنية بالتنسيق مع اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

أعلن اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، في تصريح صحفي مساء الخميس، عن تنفيذ عدد 42 قرار غلق وتشميع محلات تجارية مخالفة، تدار بدون تراخيص بحى شمال وجنوب بمدينة الغردقة، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمناطق والوفاء والأمل بدائرة حى شمال والميناء وحلقة السمك والمدارس بدائرة حى جنوب الغردقة.

وشدد «وجدي»، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة اليومية والتفتيش على جميع المحال ورفع الإشغالات التى تعيق الطريق، وذلك تطبيقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتشديد الرقابة والمتابعة على جميع المحلات والأنشطة التي تدار بدون ترخيص، ومنع تحويل الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري.

وفي ذات السياق أعلنت رئاسة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، عن رفع قمامة ومخلفات خلال حملة مكبرة للنظافة بالممشى السياحى، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة، ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث قامت رئاسة المدينة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة، بعمل حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة.

جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، برفع مستوى النظافة والاستمرار في أعمال النظافة والتجميل والتطوير للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق،