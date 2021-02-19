لأصحاب المدخرات.. أعلى عوائد 7 شهادات قبل مراجعة الفائدة 4 مارس المقبل

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم 4 مارس المقبل، خاصة أصحاب المدخرات، والموديعين، الراغبين في زيادة العائد على مدخراتهم واموالهم وسط تبيان فى التوقعات بشأن مصير أسعار الفائدة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير العائد على الشهادات في 7 بنوك مصرية:

البنك الأهلي المصري

يطرح 3 شهادات متنوعة، وهم؛ الشهادة (البلاتينية) وتأتي بسعر فائدة 11% سنويًا للعائد الشهري، وتعتبر الفائدة ثابتة، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه، لمدة 3 سنوات.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: سعر فائدة الشهادة 8.5% ربع سنوي، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، على مدة 3 سنوات.

- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري: وفقًا لموقع البنك الأهلي المصري، فإن سعر فائدة الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 10.25%، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، لمدة 5 سنوات.

بنك القاهرة

ويقدم بنك القاهرة، شهادة البريمو، بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%، ويصرف العائد شهريًا.

بنك مصر

كما يتيح بنك مصر شهادة القمة، بسعر فائدة 11% سنويًا، علمًا بأن الشهادة ذات معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يُصرف شهريًا، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

بنك تنمية الصادارات المصري

ويصدر بنك تنمية الصادارات، الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، شهادة ادخار، نسبة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع السنوي، مدة الشهادة 3 سنوات.

البنك الزراعي

ويقدم البنك الزراعي المصري، شهادة (الحصاد) بسعر فائدة 11% سنويا ذات عائد شهري، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

المصرف المتحد

كما يبيع المصرف المتحد، شهادة بسعر فائدة يتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع السنوي، الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه، ومدة الشهادة 4 سنوات.

البنك العقاري

ويطرح البنك العقاري شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا عائد ربع السنوي لأصحاب المدخرات، أعلى عوائد على 7 شهادات قبل مراجعة الفائدة 4 مارس المقبل.