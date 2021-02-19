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محمود مسلم

ضعف المياه في 8 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة غدا

كتب:

الوطن
12:37 م | الجمعة 19 فبراير 2021
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه عن مناطق «كفرة نصار، منشأة البكاري، كفر غطاطي، عزبة جبريل، الهرم ومتفرعاته، فيصل ومتفرعاته بدءًا من الطالبية حتى الرماية، إسكان الشباب، وإسكان الضباط»، لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الـ9 صباح الغد حتى الساعة 9 مساء نفس اليوم.

ويأتي ذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1600 مم زهر مرن، والمتعارض مع تنفيذ أعمال تطوير محور المنصورية الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال ربط هذه التحويلات على الخط القائم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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