تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

قال الدكتور عصام يحيى، مدير عام الطب البيطري ببني سويف، إن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية للتحصين، بلغ 52 ألف و48 رأسا، بواقع 45 ألف و474 رأسا من الأبقار، و5 آلاف و796 رأسا من الجاموس، و778 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة في 6 فبراير الجاري، وحتى اليوم، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأضاف مدير البيطري خلال تصريحات صحفية، اليوم، إنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، في ظل إلتزام و تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، مع الألتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أصدرالدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطري، وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت منذ 6 فبراير الجاري وتنتهى في 5 مارس المقبل، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.