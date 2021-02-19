بدء صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لـ9 آلاف مرشد الأحد المقبل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه يوم الأحد المقبل.

وأكدت التضامن في بيان لها، منذ قليل، أن هذا الدعم يخصص هذا للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

الدفعة الأولى تم صرفها في شهر سبتمبر 2020

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الدفعة الأولى تم صرفها في شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدراس والجامعات.

التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية

وأضافت أنه جارٍ حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية، يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتي تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة.

12 ألف و424 مرشدا سياحيا مسجل بوزارة السياحة

وأوضحت القباج أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدى وزارة السياحة يبلغ نحو 12.424 ألف مرشد سياحي وقد وضعت الوزارة بعض المعايير لتحديد المستحقين للدعم الاستثنائي، حيث تم استبعاد حالات الوفاة، والعاملين بالقطاع الحكومي، وأصحاب المعاشات، أو المستحقين لمعاش، أو شريك في شركة، أو المستحقين لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن هذا الدعم يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة شهور بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.

وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.