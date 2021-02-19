ضبط صاحب مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبيه من ضبط مصنع للصناعات الغذائية يقوم بانتاج الحلوى، بداخله 11 طن سلع غذائية، وجرى التحفظ على المضبوطات، فيما ضبطت مباحث التموين صاحب مخبز يتلاعب فى صرف الخبز بإثبات عمليات وهمية وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد بتنفيذ حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية به 11,8 طن سلع غذائية سكر و ملح ليمون و جيلاتين عسل و ألوان صناعية بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج" و 37,872 عبوة حلوى جيلى نكهات مختلفة مدون عليها أسماء وعلامات وهمية غير مسجلة منتج نهائى و6 ماكينات خط إنتاج وتعبئة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة

كما تم ضبط مالك مخبز بلدى لإستيلائه على مبلغ مالى قدره 7,350,736 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية التصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % ، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب أغذية بنها بحمله على مصنع حلاوة طحينيه يستخدم مادة ثانى أكسيد التيتانيوم الغير مصرح بها، وتم التحفظ على عدد 1000عبوه حلاوة طحينية بلدي تزن طن تقريبا وتحرر محضر بالواقع.

وردت معلومات للدكتور للدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحه فى القليوبية والدكتورة الفت عبد الرؤف مدير عام الطب الوقائى تفيد بوجود مصنع حلاوه يقوم بإضافة ثاني أكسيد التيتانيوم الغير مصرح بها للحلاوه

فقامت حمله مكبرة شارك فيها سامي رجب مراقب عام الأغذية وعادل بيومي مراقب الاغذيه بالمديرية واشرف فهيم ومحمد عبد الجواد مفتشى الاغذيه اسفرت عن ضبط دد 1000عبوه حلاوه طحينه بلدي تزن طن تقريبا

كما تلاحظ عدم وجود شهادات صحية للعاملين والمكان غير مستوفي للاشتراطات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتولت النيابة التحقيق