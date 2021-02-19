تقرير لـ«ستاندرد تشارترد»: مصر ضمن أغنى 10 دول في العالم عام 2030

تتزايد التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، والصادرة من عدد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، إذ توقعت مؤسسة «Standard Chartered» أن يحقق القفزة الأكبر عالمياً من حيث التقدم الاقتصادي بحلول العام 2030.

وتستعد الدول النامية التي تفخر بشبابها ونموها الاقتصادي فائق الديناميكية لتتخطى العديد من أفضل الدول الحالية ضمن القائمة بحلول عام 2030، والتي هي في الأساس دول متقدمة تصارع الشيخوخة والركود النسبي في النمو الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، من المقرر أن تتغير تركيبة البلدان العشرة الأكثر ثراءً في العالم بناءً على الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بشكل كبير، بحسب موقع «love money».

وأشارت مؤسسة «Standard Chartered» المالية، في سنغافورة في معرض توقعاتها لعدد من الاقتصادات النامية بحلول عام 2030، إلى مفاجآت عدة.

تقدم مذهل للاقتصاد في مصر

توقعت مؤسسة «Standard Chartered» المالية العالمية أن يصل حجم الاقتصاد المصري إلى ما بين 6.8 تريليون دولار (5.5 تريليون جنيه إسترليني) و8.2 تريليون دولار (6.7 تريليون جنيه إسترليني) بحلول عام 2030، مدعوما بالاستثمارات الأجنبية وزيادة عدد السكان بنسبة 30%.

وأكد التقرير أن مصر، التي لديها مشروعات عملاقة تسير فيها وتيرة البناء على قدم وساق بما فيها العاصمة الجديدة، تستعد للقفز من المركز التاسع عشر إلى السابع من حيث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ما سيجعلها تحقق القفزة الأكبر عالمياً من حيث التقدم الاقتصادي.

وخلال أوائل عام 2011، كانت مصر غارقة في عدم الاستقرار السياسي وكان اقتصادها عالقا بقوة في حالة ركود، لكن البلاد تعافت بشكل مذهل بعد إصلاحات واسعة النطاق.

وخلال السنة المالية الماضية، تسارع النمو إلى 5.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، وازدهر الاستثمار الأجنبي بشكل إيجابي في البلاد.

ويبلغ الناتج المحلي لمصر حاليا 1.4 تريليون دولار (1.1 تريليون جنيه إسترليني)، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 225 مليون نسمة في عام 2030، وذلك ارتفاعاً من 211 مليون نسمة التي كانت متوقعة من قبل للعام نفسه، بزيادة نسبتها 6.6%.

الصين في الصدارة والاقتصاد الأمريكي في الظل

من المرجح أن تتصدر الصين القائمة بحلول عام 2030، إذ ستكون عززت مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، وإذا كان الخبراء في «ستاندرد تشارترد» يعتمدون على المال، فمن المقرر أن يوسعوا تقدمهم بشكل كبير على الولايات المتحدة مع إجمالي الناتج المحلي البالغ 64.2 تريليون دولار (52.1 تريليون جنيه إسترليني)، ما يضع الاقتصاد الأمريكي في الظل.

وبحلول عام 2030، سيصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (تعادل القوة الشرائية) إلى 46.3 تريليون دولار (37.6 تريليون جنيه إسترليني)، مقارنة برقم هذا العام، يمثل هذا زيادة قدرها 303%.

توسع الاقتصاد الهندي

ومن المتوقع أن يتوسع اقتصاد الهند بنسبة 7% هذا العام بإجمالي ناتج محلي 11.5 تريليون دولار (9.3 تريليون جنيه إسترليني)، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 7.2% أخرى في عام 2020.

وتوجد مؤشرات على أن الهند هي الأسرع نمواً في العالم خلال عشرينيات القرن الحادي والعشرين، ومن المرجح أن يؤدي تزايد عدد السكان العاملين، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، إلى إحداث معجزات في الشؤون المالية للدولة.

تراجع أمريكي

رغم من جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية المهيمنة في الاقتصاد العالمي، ستفقد الولايات المتحدة مركزها الأول بحلول عام 2030 كأغنى دولة في العالم استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر الصرف وستتفوق عليها دولة أخرى بسهولة أيضًا من حيث الناتج المحلي الإجمال، ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، 31 تريليون دولار (25.2 تريليون جنيه إسترليني).

دولة أخرى ستتجه سريعا إلى الأمام حتى عام 2030، ومن المتوقع أن يكون اقتصاد إندونيسيا رابع أكبر اقتصاد عالميا حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي (PPP) 10.1 تريليون دولار (8.2 تريليون جنيه إسترليني) إذا تحقق تنبؤات ستاندرد تشارترد، وكما هو الحال مع قصص نجاح الأسواق الناشئة الأخرى في المراكز العشرة الأولى ، يوجد في إندونيسيا سكان شباب وقوة عاملة متضخمة.

انتعاش الاقتصاد البرازيلي

كان أداء الاقتصاد الرائد في أمريكا اللاتينية دون المستوى لعدة سنوات حتى الآن مع تباطؤ اقتصاد البلاد على أقل تقدير، على الرغم من ذلك، فإن النمو المذهل خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد رسخ مكانة البرازيل في قائمة أهم عشرة اقتصادات على مستوى العالم. يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حاليا 3.5 تريليون دولار (2.8 تريليون جنيه إسترليني)، مما يضع الدولة في المرتبة الثامنة.

وعلى الرغم من المشاكل المالية الأخيرة في البلاد، يبدو مستقبلها الاقتصادي مشرقا، مع انتعاش النمو وتوسع القوى العاملة، تتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل الاقتصاد البرازيلي إلى 8.6 تريليون دولار (7 تريليون جنيه إسترليني) في عام 2030 ، مما سيجعله سادس أكبر اقتصاد في العالم.

أسعار النفط تساعد روسيا

بحلول عام 2030 من المقرر أن ينمو الاقتصاد الروسي إلى 7.9 تريليون دولار (6.4 تريليون جنيه إسترليني) إلى حد كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

ومع ذلك ، بينما تستعرض الأسواق الناشئة الأخرى عضلاتها المالية ، ولا سيما الأعضاء الأعضاء في ما يسمى بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) و "سيفيتس" (كولومبيا وإندونيسيا وفيتنام ومصر وتركيا وجنوب إفريقيا) ، فمن المتوقع أن روسيا لتهبط من المركز السادس إلى الثامن في التصنيف العالمي.

ألمانيا تلحق بالقائمة وتراجع فرنسا وبريطانيا

بحلول عام 2030 ، تشير تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن ألمانيا ستنزل إلى المرتبة العاشرة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 6.9 تريليون دولار (5.35 تريليون جنيه إسترليني) ، بينما من المتوقع أن تنسحب المملكة المتحدة وفرنسا ، اللتان تقعان حاليًا في المكانين الثامن والتاسع على التوالي ، من أعلى 10 بالكامل.

وفي الواقع، قد تنخفض حصة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي إلى 12% ، انخفاضًا من حوالي 16٪ في عام 2019.