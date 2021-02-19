غلق وتشميع 29 منشأة طبية في حملة مكبرة بدمياط

وجَّه الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إدارة العلاج الحر بالمرور على المنشآت الصحية الموجودة بمركز ومدينة كفر سعد، على مدار 3 أيام، والمرور على 60 منشأة طبية، لعيادات خاصة ومعامل ومراكز أشعة ومراكز بصريات تصاحبه لجنة مكونة من إدارة الصيدلة وإدارة الجودة ومكافحة العدوى، وتشميع 4 منشآت لعدم وجود ترخيص ووجود الكثير من المخالفات، وإغلاق 25 منشأة طبية لبعض العيادات والمراكز، التي وجد بها العديد من المخالفات ولا تلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة ومعايير الجودة وإصدار إنذار بالغلق لبعض المنشآت لتلافي السلبيات، خلال مدة زمنية محددة وإعادة المرور من خلال إدارة العلاج الحر للتأكد من تلافي السلبيات.

يأتي ذلك فى إطار خطة مديرية الصحة بدمياط وتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وتعليمات محافظ دمياط منال عوض، بتكثيف المرور على المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.

وفي وقت سابق زار الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفيات الصدر والحميات، برفقة الدكتور محمد فهيم، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، جاءت الزيارة التفقدية للاطمئنان على مخزون الأكسجين بالمستشفى، وتنفيذ بروتوكول العلاج لجميع المرضى ومدى توافر المستلزمات والأدوية لمواجهة الجائحة التي تمر بها البلاد، وأكد على نظافة المستشفى وإزالة الرواكد به، تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة.