استياء بين الأسايطة بسبب تصريحات أمين ضد الصعايدة.. «لازم يتحاسب»

سادت حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين الأهالي في محافظة أسيوط، وذلك عقب حديث الإعلامي تامر أمين، في حلقة أمس، الخميس، من برنامجه «آخر النهار» عن الصعايدة، وطالبوا بضرورة محاسبته على مثل هذه الاتهامات، قائلين إن الصعايدة أصل الحضارة.

وقال أمين في برنامجه أمس: «عدد كبير من الأسر تنجب الأطفال لا بهدف تعليمهم، بل كي ينفق الصغار على آبائهم وإن الكثير من الأسر بالصعيد ينجبون الولد يشغلوه فى ورشة أو في المعمار، المهم إنه يشتغل عشان يصرف عليهم، والبنات بيشحنوهم للقاهرة عشان يشتغلوا خادمات».

وعلق ياسر أبوعيلة، أحد المنتمين إلى الصعيد بقوله: «أمثال هذا لا يستحقون عناء الرد ما دمنا في زمن أنصاف أنصاف رجال للأسف. (الصعايدة) في الصفوف الأولى في الفكر والأدب والقانون والطب. هذه الأرض أنبتت المنفلوطي ومجدي يعقوب وعبد الناصر ومحمد صفاء عامر وغيرهم وحتى (من هم في) مواجهة الإرهاب أليسوا أبناء الصعيد؟».

من جانبها قالت الدكتورة منى المهدي: «أنا صعيدية وأفتخر وإن لم أكن صعيدية لوددت أن أكون صعيدية. الصعايدة والفلاحين أصل الحضارة ولابد أن يحاسب (تامر أمين) بهذه الاتهامات».