إصابة ربة منزل وابنتها باختناق بسبب نار التدفئة في سوهاج

أصيبت ربة منزل وابنتها بحالة اختناق، إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون من نار أشعلتها للتدفئة، وتم نقلهما لمستشفى جهينة المركزي، ثم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من «أميرة. ع. م»، 70 سنة، ربة منزل، وابنتها «عفاف. م. ا»، 40 سنة، ربة منزل، وتقيمان بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، مصابتين بحالة اختناق إثر استنشاق غاز أول اكسيد الكربون، وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال زوج الأولى «محمود. ا. م»، 85 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المذكورتين بإشعال النيران للتدفئة داخل إحدى غرف المنزل غالبهما النعاس، وحدثت لهما حالة اختناق نتيجة استنشاق غاز أول اكسيد الكربون، ما أدى لإصابتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.