كيف تعثر على جهاز الآيفون الخاص بك بسهولة حال سرقته أو فقدانه؟

يتعرض الكثير من مستخدمي جهاز الآيفون لعملية السرقة أو فقدان الجهاز الخاص بهم، ما يجعلهم يصرون على استعادته مرة أخرى نظرا لسعره المرتفع، وحتى يتم حل مشكلة فقدان هاتف الآيفون، صممت الشركة المصنعة موقع خاص مسؤول عن استرجاع الهاتف مره أخرى، وبالرغم من أن موقع «I CIOUD» له استخدامات أخرى، إلا أن أبرزهم وأهمهم الخاصية المسؤولة عن إمكانية استعادة الهاتف عند فقدانه أو سرقته، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات استرجاع الأيفون حال فقدانه عبر موقع «I CIOUD»، كالتالي:

خطوات استرجاع الآيفون عبر موقع «I CIOUD»

- يمكن استخدام تطبيق «تحديد الموقع» للعثور على الجهاز واتخاذ إجراءات إضافية للمساعدة على استرداده والحفاظ على البيانات الموجودة على الجهاز.

- يقوم صاحب جهاز الآيفون بتسجيل الدخول إلى iCloud.com/find على الويب أو استخدم تطبيق "تحديد الموقع" على جهاز Apple آخر.

- وللعثور على الجهاز المفقود يتم فتح تطبيق «تحديد الموقع» أو الانتقال إلى iCloud.com ثم النقر على «العثور على الـiPhone».

- ثم يتم اختيار جهازًا لعرض موقعه على الخريطة.

- إذا كان الجهاز في مكان قريب منك، فيمكنك مطالبته بتشغيل صوت لمساعدتك أو مساعدة شخص ما بالقرب منه في العثور عليه.

- وفي حالة سرقته يمكن تحديد اختيار مفقود والذي يؤدي إلى قفل جهازك عن بُعد برمز دخول ويمكنك عرض رسالة مخصصة برقم هاتفك على شاشة قفل الجهاز المفقود.

- يعمل الموقع أيضا على تعقب موقع الجهازك الخاص بك.

- في حالة إذا كنت قد أضفت بطاقة الائتمان أو السحب أو بطاقة مسبقة الدفع إلى Apple Pay، فسيتم تعطيل إمكانية تسديد المدفوعات باستخدام Apple Pay على الجهاز عند تعيين جهازك على «وضع الفقدان».

- قم بالإبلاغ عن فقدان الجهاز بك للجهات الأمنية المختصة في خال سرقته.

- ثم يجب أن تقوم بإخبارهم بالرقم التسلسلي الخاص بالجهاز.

- إذا كان جهازك المفقود يتمتع بتغطية +AppleCare‎ شاملة للفقد والسرقة، يمكنك تقديم مطالبة بخصوص iPhone المفقود أو المسروق.

- في حال سرقة جهاز الآيفون، يمكن مسح البيانات الموجودة على الجهاز الخاص بك لمنع أي شخص آخر من الوصول إلى البيانات على جهازك المفقود، يمكنك مسح البيانات عن بُعد.

- عند مسح بيانات جهازك، سيتم حذف جميع معلوماتك «بما في ذلك بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع في Apple Pay» من الجهاز، وسيتعذر عليك العثور عليه باستخدام تطبيق «العثور على الـiPhone» على iCloud.co، ولا يمكنك تتبعه بعد مسح بيانات الجهاز.

- عند إزالة الجهاز من حسابك بعد مسح بياناته، سيتم إيقاف ميزة قفل التنشيط، ويتيح هذا لشخص آخر إمكانية تشغيل جهازك واستخدامه.

- يمكنك إبلاغ شركة الاتصالات اللاسلكية التي تتبعها عن جهازك المفقود أو المسروق، حتى يتسنى لها تعطيل حسابك لمنع المكالمات والرسائل النصية واستخدام البيانات.

- قد يخضع جهازك للتغطية بموجب خطة شركة الاتصالات اللاسلكية التي تتبعها، وإذا كنت تستخدم «المشاركة العائلية»، يمكن لأي فرد في العائلة المساعدة في تحديد موقع أي جهاز مفقود خاص بفرد آخر في العائلة، ولتسهيل العثور عليه حال فقدانه، عليك أن تجعل أفراد العائلة يقومون بتسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بهم، ويمكنك العثور على أي جهاز تستخدمه أنت أو أفراد عائلتك من خلال ميزة «المشاركة العائلية».