القبض على «تاجر عملة» حصيلة نشاطه تجاوزت 8 ملايين ريال سعودي

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، من ضبط تاجرعملة، مقيم بمحافظة المنيا وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة، بلغ حصيلة تعاملاته المالية في التقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، 8 ملايين و600 ألف ريال سعودي، و65 ألف درهم إماراتي.

وكشفت التحريات ضباط الإدارة، عن أن المتهم يقوم بشراء العملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بنطاق محافظة المنيا، بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 8 ملايين و600 ألف ريال سعودي، و65 ألف درهم إماراتي.

وأكدت مصادر أمنية، أن القبض على المتهم، جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.